В Сочи в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В ДТП в Сочи погибли пять человек, включая троих детей: 5, 10 и 13 лет.

Еще три ребенка доставлены в больницу.

СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП в Сочи, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.

В воскресенье в 22.10 мск 42-летний водитель Toyota Land Cruiser превысил скорость на мокрой дороге на дублере Курортного проспекта, не справился с управлением и въехал в портал тоннеля.

"В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: 5, 10 и 13 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на канале ведомства на платформе " Макс ".

По данным полиции, в результате аварии еще три ребенка доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, добавляет ведомство.