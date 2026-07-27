В Сочи в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП в Сочи погибли пять человек, включая троих детей: 5, 10 и 13 лет.
- Еще три ребенка доставлены в больницу.
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП в Сочи, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В воскресенье в 22.10 мск 42-летний водитель Toyota Land Cruiser превысил скорость на мокрой дороге на дублере Курортного проспекта, не справился с управлением и въехал в портал тоннеля.
"В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: 5, 10 и 13 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на канале ведомства на платформе "Макс".
По данным полиции, в результате аварии еще три ребенка доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, добавляет ведомство.
Прокуратура Сочи организовала проверку по факту ДТП, органами полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), контролируется ход расследования, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
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