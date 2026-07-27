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В Хабаровском крае водитель грузовика погиб, врезавшись в теплотрассу - РИА Новости, 27.07.2026
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03:49 27.07.2026
В Хабаровском крае водитель грузовика погиб, врезавшись в теплотрассу

В Комсомольске-на-Амуре водитель грузовика погиб, врезавшись в теплотрассу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Комсомольске-на-Амуре водитель грузовика врезался в павильон теплового пункта и пробил трубу горячего водоснабжения.
  • Водитель погиб на месте под напором горячей воды, а его пассажир выжил и был госпитализирован с тяжелыми травмами.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Водитель грузовика врезался в павильон теплового пункта в Комсомольске-на-Амуре, пробил трубу и скончался, попав под напор горячей воды, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края.
В понедельник в районе 3 часов ночи 36-летний водитель МАЗ ТКМ 630 врезался в павильон теплового пункта в Комсомольске-на-Амуре с последующим порывом горячего водоснабжения.
"Водитель, попав под напор горячей воды, скончался на месте", - говорится в сообщении госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что 44-летний пассажир грузовика выжил и госпитализирован с тяжелыми травмами.
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