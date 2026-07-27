В Хабаровском крае водитель грузовика погиб, врезавшись в теплотрассу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Комсомольске-на-Амуре водитель грузовика врезался в павильон теплового пункта и пробил трубу горячего водоснабжения.
- Водитель погиб на месте под напором горячей воды, а его пассажир выжил и был госпитализирован с тяжелыми травмами.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Водитель грузовика врезался в павильон теплового пункта в Комсомольске-на-Амуре, пробил трубу и скончался, попав под напор горячей воды, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края.
В понедельник в районе 3 часов ночи 36-летний водитель МАЗ ТКМ 630 врезался в павильон теплового пункта в Комсомольске-на-Амуре с последующим порывом горячего водоснабжения.
"Водитель, попав под напор горячей воды, скончался на месте", - говорится в сообщении госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что 44-летний пассажир грузовика выжил и госпитализирован с тяжелыми травмами.