Дружбу России и Китая не сломить, заявил Чернышенко

"Для плодотворного диалога двух стран очень важны человеческие связи. И раз молодые люди из наших стран общаются все больше, спортсмены честно соревнуются, а туристы открывают культуру друг друга, значит, дружбу России и Китая не сломить и не задуть никаким политическим ветрам", - сказал Чернышенко.