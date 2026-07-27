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Дружбу России и Китая не сломить, заявил Чернышенко - РИА Новости, 27.07.2026
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13:03 27.07.2026
Дружбу России и Китая не сломить, заявил Чернышенко

Чернышенко: дружбу России и Китая не сломить

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко принял участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.
  • По его словам, молодежная политика, спорт и туризм являются одними из самых живых, устойчивых и перспективных направлений российско-китайской кооперации.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дружбу России и Китая не сломить и "не задуть никаким политическим ветрам", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ принял участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
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"Для плодотворного диалога двух стран очень важны человеческие связи. И раз молодые люди из наших стран общаются все больше, спортсмены честно соревнуются, а туристы открывают культуру друг друга, значит, дружбу России и Китая не сломить и не задуть никаким политическим ветрам", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, молодежная политика, спорт и туризм являются одними из самых живых, устойчивых и перспективных направлений российско-китайской кооперации.
Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику.
Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Его ведущими уже стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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