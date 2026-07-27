Дружбу России и Китая не сломить, заявил Чернышенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко принял участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.
- По его словам, молодежная политика, спорт и туризм являются одними из самых живых, устойчивых и перспективных направлений российско-китайской кооперации.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дружбу России и Китая не сломить и "не задуть никаким политическим ветрам", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Для плодотворного диалога двух стран очень важны человеческие связи. И раз молодые люди из наших стран общаются все больше, спортсмены честно соревнуются, а туристы открывают культуру друг друга, значит, дружбу России и Китая не сломить и не задуть никаким политическим ветрам", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, молодежная политика, спорт и туризм являются одними из самых живых, устойчивых и перспективных направлений российско-китайской кооперации.
Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику.
Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Его ведущими уже стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.