В Донецке запустили шары в память о погибших детях Донбасса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке запустили 300 белых шаров ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе.
- Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский заявил, что шары символизируют души погибших детей и служат напоминанием о них.
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. В Донецке запустили 300 белых шаров ко Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Ежегодно в день памяти погибших детей Донбасса, мы чтим память всех тех, кто погибли, всех невинно убиенных детей. Мы хотим, чтобы вот эти шары стали символом, чтобы мы показали, что мы помним, что мы запускаем в небо души наших детей и мы о них всегда помним", – рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
Двадцать седьмого июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины на 20 июля 2026 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 257 человек, раненых – 1078.