В Донецке запустили шары в память о погибших детях Донбасса

"Ежегодно в день памяти погибших детей Донбасса, мы чтим память всех тех, кто погибли, всех невинно убиенных детей. Мы хотим, чтобы вот эти шары стали символом, чтобы мы показали, что мы помним, что мы запускаем в небо души наших детей и мы о них всегда помним", – рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.