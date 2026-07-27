В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе.

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР выставили 330 игрушек на зрительских местах актового зала разрушенного Дворца молодежи "Юность".

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. В центре Донецка прошла крупная акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе.

Мероприятие состоялось на территории Дворца молодежи "Юность", разрушенного ВСУ. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР подготовили несколько экспозиций, посвященных погибшим.

Организаторы выставили 330 детских игрушек на зрительских местах актового зала. Затем там выступил молодежный хор "Росток" из Горловки с песней "Луч солнца золотого".

В конце мероприятия активисты и почетные гости возложили цветы к стихийному мемориалу на сцене актового зала. Над ней висел баннер с надписью "Ангелы Донбасса. Помним…", а также там стояла разрушенная от снаряда школьная парта.

"Для нас это день скорби и памяти, который мы чтим непосредственно в Донбассе. Потому что это дети, которые погибли в Донбассе, которые были невиновны точно ни в чем. И сегодня молодежь будет в любом случае вспоминать всех погибших детей Донбасса", — заявил РИА Новости министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Он добавил, что площадку для мероприятия выбрали не случайно, а на месте каждой из игрушек в зрительном зале мог быть ребенок.

« "Для нас это, знаете, такое большое горе и память о том, чтобы сейчас не пытались отрицать все, говорить, что этого не было, что это не происходило. Но мы все ведь помним эти факты (гибели ребят. — Прим. ред.)", — добавил собеседник агентства.