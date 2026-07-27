Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе.
- Активисты "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР выставили 330 игрушек на зрительских местах актового зала разрушенного Дворца молодежи "Юность".
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. В центре Донецка прошла крупная акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе.
Мероприятие состоялось на территории Дворца молодежи "Юность", разрушенного ВСУ. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР подготовили несколько экспозиций, посвященных погибшим.
Организаторы выставили 330 детских игрушек на зрительских местах актового зала. Затем там выступил молодежный хор "Росток" из Горловки с песней "Луч солнца золотого".
В конце мероприятия активисты и почетные гости возложили цветы к стихийному мемориалу на сцене актового зала. Над ней висел баннер с надписью "Ангелы Донбасса. Помним…", а также там стояла разрушенная от снаряда школьная парта.
"Для нас это день скорби и памяти, который мы чтим непосредственно в Донбассе. Потому что это дети, которые погибли в Донбассе, которые были невиновны точно ни в чем. И сегодня молодежь будет в любом случае вспоминать всех погибших детей Донбасса", — заявил РИА Новости министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
Он добавил, что площадку для мероприятия выбрали не случайно, а на месте каждой из игрушек в зрительном зале мог быть ребенок.
«
"Для нас это, знаете, такое большое горе и память о том, чтобы сейчас не пытались отрицать все, говорить, что этого не было, что это не происходило. Но мы все ведь помним эти факты (гибели ребят. — Прим. ред.)", — добавил собеседник агентства.
В ДНР 27 июля ежегодно проводят акции, посвященные детям, погибшим с 2014 года от ударов ВСУ. Памятные мероприятия проходят не только в республике, но и в других российских регионах.