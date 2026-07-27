Рейтинг@Mail.ru
В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 27.07.2026 (обновлено: 09:22 27.07.2026)
В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе

В Донецке прошла крупная акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе.
  • Активисты "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР выставили 330 игрушек на зрительских местах актового зала разрушенного Дворца молодежи "Юность".
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. В центре Донецка прошла крупная акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе.
Мероприятие состоялось на территории Дворца молодежи "Юность", разрушенного ВСУ. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР подготовили несколько экспозиций, посвященных погибшим.
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"Белые ангелы" в ДНР выбивали двери, чтобы вывезти детей
00:10
Организаторы выставили 330 детских игрушек на зрительских местах актового зала. Затем там выступил молодежный хор "Росток" из Горловки с песней "Луч солнца золотого".
В конце мероприятия активисты и почетные гости возложили цветы к стихийному мемориалу на сцене актового зала. Над ней висел баннер с надписью "Ангелы Донбасса. Помним…", а также там стояла разрушенная от снаряда школьная парта.
"Для нас это день скорби и памяти, который мы чтим непосредственно в Донбассе. Потому что это дети, которые погибли в Донбассе, которые были невиновны точно ни в чем. И сегодня молодежь будет в любом случае вспоминать всех погибших детей Донбасса", — заявил РИА Новости министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Невосполнимая трагедия. Донбасс вспоминает погибших от рук ВСУ детей
08:00
Он добавил, что площадку для мероприятия выбрали не случайно, а на месте каждой из игрушек в зрительном зале мог быть ребенок.
«

"Для нас это, знаете, такое большое горе и память о том, чтобы сейчас не пытались отрицать все, говорить, что этого не было, что это не происходило. Но мы все ведь помним эти факты (гибели ребят. — Прим. ред.)", — добавил собеседник агентства.

В ДНР 27 июля ежегодно проводят акции, посвященные детям, погибшим с 2014 года от ударов ВСУ. Памятные мероприятия проходят не только в республике, но и в других российских регионах.
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Анадыре почтили память детей, погибших в Донбассе
06:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала