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В Музее Победы прошла акция-реквием в память о погибших детях Донбасса - РИА Новости, 27.07.2026
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15:38 27.07.2026
В Музее Победы прошла акция-реквием в память о погибших детях Донбасса

В Музее Победы прошла акция-реквием в День памяти детей — жертв войны в Донбассе

© Фото : Музей ПобедыАкция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Музей Победы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошла акция-реквием, посвященная Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе.
  • Участники акции зачитали имена погибших детей и их истории, возложили цветы и лампадки к инсталляции "Аллея ангелов".
  • На выставке "Обыкновенный нацизм" представлены подлинные экспонаты из Рубежного, Мариуполя, Попасной и Северодонецка, где ВСУ наносили удары по мирным жителям.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Акция-реквием, посвященная Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе, прошла в Зале памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, участники акции зачитали имена погибших детей и их истории, возложив цветы и лампадки, передает корреспондент РИА Новости.
Имена погибших детей и их истории зачитали Герои России, ветераны спецоперации, члены семей воинов Отечества, в том числе - погибших защитников Родины. Каждый отдал дань памяти погибшим и зажег огонь лампады, после чего участники возложили цветы к инсталляции "Аллея ангелов" на выставке "Обыкновенный нацизм".
© Фото : Музей ПобедыАкция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Музей Победы
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы
В экспозиции представлены подлинные экспонаты из Рубежного, Мариуполя, Попасной и Северодонецка, где ВСУ наносили удары по мирным жителям. В центре выставки - сожженные вражескими снарядами качели, окруженные детскими игрушками, над которыми парят ангелы с именами ушедших детей.
"И сегодня имена детей, у которых уже больше не будет детства, юности и красивого будущего, - о них и о том, в каких обстоятельствах они погибли, надо помнить", - сказала руководитель "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.
Двенадцать лет назад, 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки, в результате которого погибли 22 человека, в том числе дети. Этот день в ДНР стал Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе.
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Скорбная дата установлена указом главы республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечения памяти детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.
В регионах России в этот день проходят акции в память о погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов.
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