Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы

В Музее Победы прошла акция-реквием в память о погибших детях Донбасса

Краткий пересказ от РИА ИИ В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошла акция-реквием, посвященная Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Участники акции зачитали имена погибших детей и их истории, возложили цветы и лампадки к инсталляции "Аллея ангелов".

На выставке "Обыкновенный нацизм" представлены подлинные экспонаты из Рубежного, Мариуполя, Попасной и Северодонецка, где ВСУ наносили удары по мирным жителям.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Акция-реквием, посвященная Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе, прошла в Зале памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, участники акции зачитали имена погибших детей и их истории, возложив цветы и лампадки, передает корреспондент РИА Новости.

Имена погибших детей и их истории зачитали Герои России , ветераны спецоперации, члены семей воинов Отечества, в том числе - погибших защитников Родины. Каждый отдал дань памяти погибшим и зажег огонь лампады, после чего участники возложили цветы к инсталляции "Аллея ангелов" на выставке "Обыкновенный нацизм".

© Фото : Музей Победы Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы © Фото : Музей Победы Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы

В экспозиции представлены подлинные экспонаты из Рубежного , Мариуполя, Попасной и Северодонецка, где ВСУ наносили удары по мирным жителям. В центре выставки - сожженные вражескими снарядами качели, окруженные детскими игрушками, над которыми парят ангелы с именами ушедших детей.

"И сегодня имена детей, у которых уже больше не будет детства, юности и красивого будущего, - о них и о том, в каких обстоятельствах они погибли, надо помнить", - сказала руководитель "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.

Двенадцать лет назад, 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки, в результате которого погибли 22 человека, в том числе дети. Этот день в ДНР стал Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе.

Скорбная дата установлена указом главы республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечения памяти детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.