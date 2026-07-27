Первый в ДФО многоквартирный дом из бруса сдадут в Хабаровском крае в 2026

ХАБАРОВСК, 27 июл – РИА Новости. Первый многоквартирный дом из профилированного бруса на Дальнем Востоке появится в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края до конца года, сообщает губернатор региона Дмитрий Демешин.

Губернатор проверил ход работ над уникальным для Дальнего Востока проектом деревянного домостроения в Николаевске-на-Амуре.

"Первый двухэтажный дом из профилированного бруса на 13 квартир появится в городе уже в этом году. А всего их будет 10. Еще 15 таких же появится в Чегдомыне", – написал Демешин в своем Telegram-канале.