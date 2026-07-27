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Первый в ДФО многоквартирный дом из бруса сдадут в Хабаровском крае в 2026 - РИА Новости, 27.07.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:37 27.07.2026
Первый в ДФО многоквартирный дом из бруса сдадут в Хабаровском крае в 2026

На Дальнем Востоке появится первый многоквартирный дом из профилированного бруса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на центральный район Хабаровска
Вид на центральный район Хабаровска - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на центральный район Хабаровска. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 27 июл – РИА Новости. Первый многоквартирный дом из профилированного бруса на Дальнем Востоке появится в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края до конца года, сообщает губернатор региона Дмитрий Демешин.
Губернатор проверил ход работ над уникальным для Дальнего Востока проектом деревянного домостроения в Николаевске-на-Амуре.
"Первый двухэтажный дом из профилированного бруса на 13 квартир появится в городе уже в этом году. А всего их будет 10. Еще 15 таких же появится в Чегдомыне", – написал Демешин в своем Telegram-канале.
Также глава Хабаровского края отметил значимость того, что застройщик – местный предприниматель, который использует собственную древесину, заготовленную и переработанную в районе строительства. Такой подход, помимо обеспечения жильем, создает рабочие места и развивает экономику территории.
 
Хабаровский крайСтроительствоДальний ВостокДмитрий ДемешинХабаровский крайНиколаевск-на-Амуре
 
 
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