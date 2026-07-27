В ДНР шесть человек пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В ДНР шесть мирных жителей пострадали из-за атак ударных БПЛА.

Среди пострадавших — мужчина из Ворошиловского района Донецка, молодой человек из села Коммуна городского округа Дебальцево, женщина из Приморского района Мариуполя, а также мужчина и женщина, пострадавшие на автодороге «Дебальцево — Светлодарск», и мужчина из Великоновоселковского муниципального округа.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в понедельник в ДНР из-за вражеских атак, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Шесть мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что в Ворошиловском районе Донецка пострадал мужчина 1981 года рождения, в селе Коммуна городского округа Дебальцево при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил молодой человек 2005 года рождения, а в Приморском районе Мариуполя пострадала женщина.

"На автодороге "Дебальцево - Светлодарск" в городском округе Дебальцево при атаке на автомобиль пострадали женщина и мужчина", - добавил Пушилин.