В ДНР шесть человек пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР шесть мирных жителей пострадали из-за атак ударных БПЛА.
- Среди пострадавших — мужчина из Ворошиловского района Донецка, молодой человек из села Коммуна городского округа Дебальцево, женщина из Приморского района Мариуполя, а также мужчина и женщина, пострадавшие на автодороге «Дебальцево — Светлодарск», и мужчина из Великоновоселковского муниципального округа.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в понедельник в ДНР из-за вражеских атак, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Уточняется, что в Ворошиловском районе Донецка пострадал мужчина 1981 года рождения, в селе Коммуна городского округа Дебальцево при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил молодой человек 2005 года рождения, а в Приморском районе Мариуполя пострадала женщина.
"На автодороге "Дебальцево - Светлодарск" в городском округе Дебальцево при атаке на автомобиль пострадали женщина и мужчина", - добавил Пушилин.
Сообщается также, что в Великоновоселковском муниципальном округе при атаке на автомобиль пострадал мужчина 1991 года рождения.
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