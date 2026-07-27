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В ДНР шесть человек пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
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22:01 27.07.2026 (обновлено: 22:10 27.07.2026)
В ДНР шесть человек пострадали при атаках ВСУ

В ДНР шесть мирных жителей пострадали при атаках ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР шесть мирных жителей пострадали из-за атак ударных БПЛА.
  • Среди пострадавших — мужчина из Ворошиловского района Донецка, молодой человек из села Коммуна городского округа Дебальцево, женщина из Приморского района Мариуполя, а также мужчина и женщина, пострадавшие на автодороге «Дебальцево — Светлодарск», и мужчина из Великоновоселковского муниципального округа.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в понедельник в ДНР из-за вражеских атак, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Шесть мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
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Уточняется, что в Ворошиловском районе Донецка пострадал мужчина 1981 года рождения, в селе Коммуна городского округа Дебальцево при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил молодой человек 2005 года рождения, а в Приморском районе Мариуполя пострадала женщина.
"На автодороге "Дебальцево - Светлодарск" в городском округе Дебальцево при атаке на автомобиль пострадали женщина и мужчина", - добавил Пушилин.
Сообщается также, что в Великоновоселковском муниципальном округе при атаке на автомобиль пострадал мужчина 1991 года рождения.
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