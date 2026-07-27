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Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило десять тысяч - РИА Новости, 27.07.2026
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17:10 27.07.2026
Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило десять тысяч

Морозова: число граждан, погибших с начала агрессии ВСУ, достигло 10002 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило 10 тысяч человек.
  • Общее число раненых жителей республики превысило 17 016 человек, среди которых 1076 детей.
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило 10 тысяч человек, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, составляет 10 002 человека", - сказала Морозова.
Она добавила, что общее число раненных жителей республики превысило 17 016 человек, среди которых 1076 детей.
"В период с 20 по 26июля в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 40 человек и шесть человек скончались", - отметила региональный омбудсмен.
Двадцать седьмого июля в ДНР отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Ветераны СВО почтили память детей, погибших в Донбассе
Вчера, 16:28
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияДарья Морозова
 
 
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