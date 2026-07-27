Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило десять тысяч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило 10 тысяч человек.
- Общее число раненых жителей республики превысило 17 016 человек, среди которых 1076 детей.
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило 10 тысяч человек, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Она добавила, что общее число раненных жителей республики превысило 17 016 человек, среди которых 1076 детей.
"В период с 20 по 26июля в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 40 человек и шесть человек скончались", - отметила региональный омбудсмен.
Двадцать седьмого июля в ДНР отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.