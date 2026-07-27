Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило десять тысяч

Краткий пересказ от РИА ИИ Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило 10 тысяч человек.

Общее число раненых жителей республики превысило 17 016 человек, среди которых 1076 детей.

ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Число жителей ДНР, погибших от атак ВСУ с 2014 года, превысило 10 тысяч человек, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ , составляет 10 002 человека", - сказала Морозова

Она добавила, что общее число раненных жителей республики превысило 17 016 человек, среди которых 1076 детей.

"В период с 20 по 26июля в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 40 человек и шесть человек скончались", - отметила региональный омбудсмен.

Двадцать седьмого июля в ДНР отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.