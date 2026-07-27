Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские подразделения теснят ВСУ вдоль реки Северский Донец на славянско-краматорском участке фронта.
- Российские подразделения расширяют зону контроля на правом берегу реки.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские подразделения продолжают теснить ВСУ вдоль реки Северский Донец в ДНР, расширяют зону контроля на правом берегу реки, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Идем на славянско-краматорском участке фронта. Здесь наши подразделения продолжают теснить противников вдоль поймы реки Северский Донец. Также расширяют зону контроля на правобережье", - сказал Пушилин ИС "Вести".
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