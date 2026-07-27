Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ситуации в районе правого берега Северского Донца - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 27.07.2026 (обновлено: 11:21 27.07.2026)
Пушилин рассказал о ситуации в районе правого берега Северского Донца

Пушилин: ВС РФ расширяют зону контроля на правом берегу Северского Донца

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские подразделения теснят ВСУ вдоль реки Северский Донец на славянско-краматорском участке фронта.
  • Российские подразделения расширяют зону контроля на правом берегу реки.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские подразделения продолжают теснить ВСУ вдоль реки Северский Донец в ДНР, расширяют зону контроля на правом берегу реки, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Идем на славянско-краматорском участке фронта. Здесь наши подразделения продолжают теснить противников вдоль поймы реки Северский Донец. Также расширяют зону контроля на правобережье", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала