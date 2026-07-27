Омбудсмен ДНР: в мире игнорируют нарушения прав человека со стороны ВСУ

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"Несмотря на многочисленные запросы и обращения, которые мы регулярно направляем в международные правозащитные организации и структуры, мы практически не получаем адекватных ответов. Факты грубейших нарушений прав человека и норм международного права, совершаемых ВСУ, остаются без должного внимания и должной реакции со стороны мирового сообщества", - сказала Морозова.