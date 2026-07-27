Омбудсмен ДНР: в мире игнорируют нарушения прав человека со стороны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что факты грубейших нарушений прав человека и норм международного права, совершаемых ВСУ, остаются без должного внимания и реакции со стороны мирового сообщества.
- Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике продолжит фиксировать все преступления и добиваться справедливости для виновных.
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Факты грубейших нарушений прав человека и норм международного права, совершаемых ВСУ, остаются без должного внимания и реакции со стороны мирового сообщества, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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"Несмотря на многочисленные запросы и обращения, которые мы регулярно направляем в международные правозащитные организации и структуры, мы практически не получаем адекватных ответов. Факты грубейших нарушений прав человека и норм международного права, совершаемых ВСУ, остаются без должного внимания и должной реакции со стороны мирового сообщества", - сказала Морозова.
Она отметила, что аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике продолжит фиксировать все преступления и добиваться справедливости для виновных.
Двадцать седьмого июля в ДНР отмечается День памяти детей–жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года, чтобы увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.