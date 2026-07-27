В ДНР уничтожили 24 украинских беспилотника за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 24 вражеских БПЛА в ДНР.
- Уничтожение беспилотников произошло над территорией ДНР за прошедшие сутки.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 24 вражеских БПЛА в ДНР, сообщил штаб обороны республики.
"За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 24 дрона противника", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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