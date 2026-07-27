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Беженка рассказала, как ВСУ два года разрушали Родинское в ДНР - РИА Новости, 27.07.2026
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Беженка рассказала, как ВСУ два года разрушали Родинское в ДНР

ВСУ два года разрушали Родинское в ДНР, чтобы не отдать город России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военнослужащие
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные на протяжении двух лет наносили удары по Родинскому в Донецкой Народной Республике, разрушая жилые дома и социальные объекты.
  • Украинские военнослужащие в разговорах с местными жителями говорили, что наносят удары, чтобы мирное население выезжало на территорию Украины, а здания в городе не достались российской армии.
  • Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС России, об этом 27 декабря 2025 года доложил командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные на протяжении двух лет наносили удары по Родинскому в Донецкой Народной Республике, разрушая жилые дома и социальные объекты, чтобы вынудить жителей уехать на территорию Украины, а здания не достались российской армии, рассказала РИА Новости жительница города Валентина Мерешко.
«
"Украинцы били, полностью 2024, 2025 год. Разбивала украинская армия дома, все учреждения, все садики, все школы. Процентов на шестьдесят они уничтожили город", — сказала беженка.
Она добавила, что украинские военнослужащие в разговорах с местными жителями говорили, что наносят удары, чтобы мирное население выезжало на территорию Украины, а здания в городе не достались российской армии.
По словам Мерешко, часть украинских военнослужащих, не успевших отступить, переодевалась в гражданскую одежду и пыталась вести партизанскую деятельность на территории Родинского. Она отметила, что таких военнослужащих выявляли российские военные, при задержании они оказывали сопротивление и были уничтожены.
Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.
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