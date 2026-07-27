ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные на протяжении двух лет наносили удары по Родинскому в Донецкой Народной Республике, разрушая жилые дома и социальные объекты, чтобы вынудить жителей уехать на территорию Украины, а здания не достались российской армии, рассказала РИА Новости жительница города Валентина Мерешко.

"Украинцы били, полностью 2024, 2025 год. Разбивала украинская армия дома, все учреждения, все садики, все школы. Процентов на шестьдесят они уничтожили город", — сказала беженка.

По словам Мерешко, часть украинских военнослужащих, не успевших отступить, переодевалась в гражданскую одежду и пыталась вести партизанскую деятельность на территории Родинского. Она отметила, что таких военнослужащих выявляли российские военные, при задержании они оказывали сопротивление и были уничтожены.