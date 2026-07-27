Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие взяли в плен двух участников украинской диверсионно-разведывательной группы в ходе боев за Белицкое в ДНР.

Диверсионно-разведывательная группа использовала российскую военную форму для скрытного проникновения в районы, контролируемые российскими войсками.

Российские операторы БПЛА обнаружили двух украинских военнослужащих в черной форме, которые силой тащили сопротивлявшегося человека в направлении передовых позиций.

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе боев за Белицкое в ДНР взяли в плен двух участников украинской диверсионно-разведывательной группы, использовавшей российскую военную форму, рассказал РИА Новости начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Апостол.

По словам собеседника агентства, подразделения 25-го штурмового полка ВСУ использовали российскую военную форму, чтобы скрытно проникать в районы, контролируемые российскими войсками. Однако подразделения закрепления были заранее предупреждены о подобных действиях, благодаря чему ни одной диверсионной группе не удалось выполнить поставленную задачу.

"Подразделения 25-го штурмового полка противника использовали нашу форму одежды. Но наши подразделения закрепления были осведомлены о происходящем. Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла. Более того, из этих ДРГ два человека попали к нам в плен, от них мы получили информацию о составе, количестве и задачах групп", — рассказал РИА Новости Апостол.

Командир взвода 5-й гвардейской бригады Кирилл Шкляев, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в ходе разведки Белицкого российские операторы БПЛА обнаружили двух украинских военнослужащих в черной форме, которые силой тащили сопротивлявшегося человека в направлении передовых позиций.