ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и города Херсон.
- ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 14 автомобилей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 14 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и города Херсон.
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