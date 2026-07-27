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Глава РФПИ удивился нетипичному поведению нефтяного рынка - РИА Новости, 27.07.2026
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23:00 27.07.2026
Глава РФПИ удивился нетипичному поведению нефтяного рынка

Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил падение цен на нефть марки WTI на 8% за день.
  • Дмитриев выразил удивление по поводу нетипичного поведения нефтяного рынка, предположив, что кто-то манипулирует им.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка.
"Кто-то манипулирует рынком нефти, который упал на 8% после сокращения поставок примерно на пять миллионов баррелей в сутки?" - написал Дмитриев в X.
Так глава РФПИ прокомментировал прокомментировал падение цен на нефть марки WTI на 8% за день, несмотря на заявления хуситов об атаках нефтяных объектов государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
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