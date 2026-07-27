Глава РФПИ удивился нетипичному поведению нефтяного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил падение цен на нефть марки WTI на 8% за день.
- Дмитриев выразил удивление по поводу нетипичного поведения нефтяного рынка, предположив, что кто-то манипулирует им.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка.
Так глава РФПИ прокомментировал прокомментировал падение цен на нефть марки WTI на 8% за день, несмотря на заявления хуситов об атаках нефтяных объектов государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.