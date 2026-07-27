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Ветераны СВО почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
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16:28 27.07.2026 (обновлено: 16:29 27.07.2026)
Ветераны СВО почтили память детей, погибших в Донбассе

Горох назвал сохранение памяти о детях-жертвах войны в Донбассе долгом россиян

© Фото : Музей ПобедыАкция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Музей Победы
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе.
  • Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох заявил, что сохранение памяти о детях-жертвах войны в Донбассе является долгом россиян.
  • Всероссийская акция-реквием, посвященная Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сохранение памяти о детях-жертвах войны в Донбассе является долгом россиян, заявил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.
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"Пока мы их помним, они живы. Наш долг - сохранить историческую память и сделать все, чтобы это не повторилось. Именно для этого наши боевые товарищи сражаются на фронте, а те, кто вернулся домой, сегодня участвуют в акции", - сказал Горох, слова которого РИА Новости процитировали в пресс-службе ассоциации.
Акция-реквием, посвященная Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, прошла в понедельник в Зале памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами всероссийской акции стали Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.
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