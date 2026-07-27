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Воробьев навестил детей участников СВО в лагере "Левково" - РИА Новости, 27.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:22 27.07.2026
Воробьев навестил детей участников СВО в лагере "Левково"

Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил детский лагерь "Левково"

© Фото : Пресс-службы губернатора и правительства Московской областиВоробьев навестил детей участников СВО в лагере "Левково"
Воробьев навестил детей участников СВО в лагере Левково - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Пресс-службы губернатора и правительства Московской области
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в детский оздоровительный лагерь "Левково", где отдыхают дети участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Глава региона проверил, как организован досуг в лагере, какие здесь проводят мастер-классы и активности. Он пообщался с вожатыми, родителями и самими ребятами, которые поделились своими впечатлениями об отдыхе в "Левково".
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"У нас большая инфраструктура для детского отдыха – это и “Литвиново”, и “Левково”, и другие места. Наша задача – чтобы все это работало на полную мощность. Здесь, в “Левково”, собрались ребята из самых разных городов нашего Подмосковья. Смена длится 14 дней, и мы видим, что детям совсем не хочется разъезжаться, потому что им тут очень нравится. Ребята всегда активны, занимаются творчеством, очень дружны между собой. За эти 2 недели они становятся близкими друзьями, находят общий язык. Рад, что и мамы, с которыми мы сейчас разговаривали, тоже довольны", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Также губернатор региона поблагодарил вожатых. Он отметил, что подобралась большая команда молодых ребят и девушек, которые посвящают себя воспитанию и занятиям с детьми, делают свою работу с душой.
"Мы стараемся дать заботу и внимание, которое так необходимо семьям наших участников СВО. Это и детский отдых, и выплаты, и социальные льготы, и бесплатные кружки или питание в школах. Важно быть рядом с теми, у кого возникают вопросы, а они часто касаются здоровья или различных житейских трудностей", – сказал Воробьев.
Этим летом здесь пройдет шесть смен, сейчас завершается четвертая. Каждая из них – тематическая.
В распоряжении ребят в лагере – бассейн, спортивный и танцевальный залы, клуб с актовым залом, площадки для футбола, баскетбола, большого тенниса. В "Левково" ежедневно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, конкурсы, викторины, тематические вечера, кинопоказы, концерты, встречи со знаменитостями, посиделки у костра.
Для проживания ребят предусмотрены пять современных двухэтажных зданий. Младшие отряды живут в одноэтажных корпусах. Для всех организовано пятиразовое сбалансированное питание. В лагере есть круглосуточный медицинский пункт. Территория охраняется.
В этом году география мест отдыха детей участников СВО в Подмосковье расширилась. В пресс-службе отметили, что если раньше работал один лагерь "Литвиново", то теперь к нему присоединились еще три площадки. Кроме "Левково", это детский оздоровительный лагерь имени 28 Героев Панфиловцев и новый лагерь "Караллово".
Всего этим летом смогут отдохнуть 488 тысяч детей из Подмосковья в возрасте от 7 до 15 лет. На территории региона работают 130 загородных лагерей.
Для тех, кто предпочитает проводить каникулы рядом с домом, организованы пришкольные лагеря дневного пребывания – 1050 площадок в каждом муниципалитете. Летний отдых здесь разделен на профильные смены (по 27 августа), которые посвящены таким направлениям, как ИТ, инженерия, патриотическое воспитание, безопасность дорожного движения.
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