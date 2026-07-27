Воробьев навестил детей участников СВО в лагере "Левково"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в детский оздоровительный лагерь "Левково", где отдыхают дети участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава региона проверил, как организован досуг в лагере, какие здесь проводят мастер-классы и активности. Он пообщался с вожатыми, родителями и самими ребятами, которые поделились своими впечатлениями об отдыхе в "Левково".

"У нас большая инфраструктура для детского отдыха – это и “Литвиново”, и “Левково”, и другие места. Наша задача – чтобы все это работало на полную мощность. Здесь, в “Левково”, собрались ребята из самых разных городов нашего Подмосковья. Смена длится 14 дней, и мы видим, что детям совсем не хочется разъезжаться, потому что им тут очень нравится. Ребята всегда активны, занимаются творчеством, очень дружны между собой. За эти 2 недели они становятся близкими друзьями, находят общий язык. Рад, что и мамы, с которыми мы сейчас разговаривали, тоже довольны", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Также губернатор региона поблагодарил вожатых. Он отметил, что подобралась большая команда молодых ребят и девушек, которые посвящают себя воспитанию и занятиям с детьми, делают свою работу с душой.

"Мы стараемся дать заботу и внимание, которое так необходимо семьям наших участников СВО. Это и детский отдых, и выплаты, и социальные льготы, и бесплатные кружки или питание в школах. Важно быть рядом с теми, у кого возникают вопросы, а они часто касаются здоровья или различных житейских трудностей", – сказал Воробьев.

Этим летом здесь пройдет шесть смен, сейчас завершается четвертая. Каждая из них – тематическая.

В распоряжении ребят в лагере – бассейн, спортивный и танцевальный залы, клуб с актовым залом, площадки для футбола, баскетбола, большого тенниса. В "Левково" ежедневно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, конкурсы, викторины, тематические вечера, кинопоказы, концерты, встречи со знаменитостями, посиделки у костра.

Для проживания ребят предусмотрены пять современных двухэтажных зданий. Младшие отряды живут в одноэтажных корпусах. Для всех организовано пятиразовое сбалансированное питание. В лагере есть круглосуточный медицинский пункт. Территория охраняется.

В этом году география мест отдыха детей участников СВО в Подмосковье расширилась. В пресс-службе отметили, что если раньше работал один лагерь "Литвиново", то теперь к нему присоединились еще три площадки. Кроме "Левково", это детский оздоровительный лагерь имени 28 Героев Панфиловцев и новый лагерь "Караллово".

Всего этим летом смогут отдохнуть 488 тысяч детей из Подмосковья в возрасте от 7 до 15 лет. На территории региона работают 130 загородных лагерей.