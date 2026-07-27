В Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские переселенцы в Крыму провели акцию в память о детях, погибших от рук ВСУ.

Акция прошла в храме Александра Невского в Симферополе и была приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Украинские переселенцы в Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ, сообщил РИА Новости руководитель крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

Акция приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе

"Участники акции почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о всех детях, погибших от рук украинских карателей", – сказал Бондаренко.

Акция прошла в храме Александра Невского в Симферополе . В ней также приняли участие дети переселенцев, проживающих в Крыму, уточнил собеседник агентства.

"Акция — не просто дань скорби, а символ веры в то, что насилие будет остановлено", – отметил Бондаренко.

По его словам, российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за безопасный мир для каждого ребенка.

"Сегодня российские бойцы на передовой делают все возможное, чтобы защитить будущее детей и положить конец трагедиям, которые принесли на донбасскую землю украинские фашисты. Только решительные действия помогут обеспечить мирную жизнь для подрастающего поколения", – подчеркнул руководитель центра поддержки переселенцев.