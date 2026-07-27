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В Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
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10:43 27.07.2026
В Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ

В Крыму переселенцы с Украины зажгли свечи в память о погибших от рук ВСУ детях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские переселенцы в Крыму провели акцию в память о детях, погибших от рук ВСУ.
  • Акция прошла в храме Александра Невского в Симферополе и была приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Украинские переселенцы в Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ, сообщил РИА Новости руководитель крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Акция приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Невосполнимая трагедия. Донбасс вспоминает погибших от рук ВСУ детей
Вчера, 08:00
"Участники акции почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о всех детях, погибших от рук украинских карателей", – сказал Бондаренко.
Акция прошла в храме Александра Невского в Симферополе. В ней также приняли участие дети переселенцев, проживающих в Крыму, уточнил собеседник агентства.
"Акция — не просто дань скорби, а символ веры в то, что насилие будет остановлено", – отметил Бондаренко.
По его словам, российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за безопасный мир для каждого ребенка.
Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Улан-Удэ прошла акция памяти в честь детей, погибших в Донбассе
Вчера, 09:12
"Сегодня российские бойцы на передовой делают все возможное, чтобы защитить будущее детей и положить конец трагедиям, которые принесли на донбасскую землю украинские фашисты. Только решительные действия помогут обеспечить мирную жизнь для подрастающего поколения", – подчеркнул руководитель центра поддержки переселенцев.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.
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В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе
Вчера, 08:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаОлег БондаренкоВооруженные силы Украины
 
 
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