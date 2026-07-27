Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские переселенцы в Крыму провели акцию в память о детях, погибших от рук ВСУ.
- Акция прошла в храме Александра Невского в Симферополе и была приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Украинские переселенцы в Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ, сообщил РИА Новости руководитель крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Акция приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
"Участники акции почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о всех детях, погибших от рук украинских карателей", – сказал Бондаренко.
Акция прошла в храме Александра Невского в Симферополе. В ней также приняли участие дети переселенцев, проживающих в Крыму, уточнил собеседник агентства.
"Акция — не просто дань скорби, а символ веры в то, что насилие будет остановлено", – отметил Бондаренко.
По его словам, российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за безопасный мир для каждого ребенка.
"Сегодня российские бойцы на передовой делают все возможное, чтобы защитить будущее детей и положить конец трагедиям, которые принесли на донбасскую землю украинские фашисты. Только решительные действия помогут обеспечить мирную жизнь для подрастающего поколения", – подчеркнул руководитель центра поддержки переселенцев.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.