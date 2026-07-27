Жительница Красноармейска рассказала, как прятала детей от "Белых ангелов"

"С 2024 года (прятала детей - ред.). Мы жили с ребенком, малышке на то время было семь лет, моей старшей дочери 19 лет. "Белые ангелы" приезжали, скорее всего, с военной полицией… Я сняла квартиру, чтобы меня не нашли, чтобы у меня детей не забрали. Детей прятала там, в квартире", – сказала собеседница агентства.