Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Красноармейска в ДНР два года прятала детей от украинской организации "Белые ангелы".
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что "Белые ангелы" принудительно вывозят семьи с детьми на подконтрольную Киеву территорию, а в случае отказа — забирают детей насильно.
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Жительница Красноармейска в ДНР, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала РИА Новости, как два года прятала детей от украинской организации "Белые ангелы".
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости ранее сообщал, что люди, называющие себя сотрудниками организации "Белые ангелы", принудительно вывозят семьи с детьми на подконтрольную Киеву территорию. Если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
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"С 2024 года (прятала детей - ред.). Мы жили с ребенком, малышке на то время было семь лет, моей старшей дочери 19 лет. "Белые ангелы" приезжали, скорее всего, с военной полицией… Я сняла квартиру, чтобы меня не нашли, чтобы у меня детей не забрали. Детей прятала там, в квартире", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, представители организации приезжали с людьми в военной форме и неоднократно угрожали отобрать ее детей.
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"Прямым текстом заявляли: "Если вы не эвакуируетесь, мы у вас ребенка отберем. А за то, что вы скрываете ребенка, мы вас посадим". Меня и моего мужа обещали лишить родительских прав", – поделилась воспоминаниями жительница Красноармейска.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 2 декабря 2025 года поздравил бойцов группировки "Центр" с освобождением Красноармейска в ДНР.