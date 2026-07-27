Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя, сохранять скоростной режим и дистанцию, а также снижать скорость перед пешеходными переходами, сообщает столичный департамент транспорта.

В дептрансе призвали водителей сохранять дистанцию и скоростной режим, быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.