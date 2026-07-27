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Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 27.07.2026
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12:52 27.07.2026
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Дептранс: водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве идет небольшой дождь, водителям следует быть внимательными на дорогах.
  • Департамент транспорта призывает водителей проверять исправность дворников, следить за наличием стеклоомывающей жидкости, сохранять дистанцию и скоростной режим, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя, сохранять скоростной режим и дистанцию, а также снижать скорость перед пешеходными переходами, сообщает столичный департамент транспорта.
Москве местами идет небольшой дождь - не отвлекайтесь на телефон во время движения. Если вы за рулем, помните о простых правилах: проверьте исправность дворников и убедитесь, что в бачке есть стеклоомывающая жидкость", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей сохранять дистанцию и скоростной режим, быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
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