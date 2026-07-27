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Белый дом заявил, что пришло время урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 27.07.2026
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23:26 27.07.2026
Белый дом заявил, что пришло время урегулировать конфликт на Украине

CNN: США считают, что пришло время завершить конфликт на Украине

© РИА Новости / Подоровская НатальяБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Подоровская Наталья
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты считают, что пришло время урегулировать конфликт на Украине.
  • Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта будут на повестке встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что пришло время урегулировать конфликт на Украине, пишет CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Самое время завершить конфликт", - заявил неназванный чиновник телеканалу.
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Представитель Белого дома добавил, что урегулирование конфликта на Украине и переговоры Москвы и Киева находятся на повестке предстоящей во вторник встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Портал Newsmax 25 июля сообщал, что Трамп и Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне 28 июля. При этом украинский источник заявлял телеканалу, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда на тот момент все еще ожидала официального подтверждения графика американского лидера со стороны Белого дома.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине, однако киевский режим не склонен к миру.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)РоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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