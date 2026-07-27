В Чикаго при стрельбе пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе Гумбольдт-парка на северо-западе Чикаго произошла стрельба, в результате которой пострадало не менее шести человек.

Двое из них находятся в критическом состоянии.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Не менее шести человек пострадали при стрельбе на северо-западе Чикаго, передает телеканал Не менее шести человек пострадали при стрельбе на северо-западе Чикаго, передает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. <…> Нападавший открыл огонь по толпе, собравшейся на открытом воздухе в одном из районов северо-западной части Чикаго", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе Гумбольдт-парка примерно в 2:09 по местному времени. Неизвестный открыл стрельбу по людям и скрылся. По словам звонившего в службу 911, прозвучало около 30 выстрелов.