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В Чикаго при стрельбе пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.07.2026
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09:55 27.07.2026 (обновлено: 17:13 27.07.2026)
В Чикаго при стрельбе пострадали шесть человек

ABC: шесть человек пострадали при стрельбе в районе Гумбольдт-парк в Чикаго

© AP Photo / LM OteroМесто происшествия в США
Место происшествия в США - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / LM Otero
Место происшествия в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Гумбольдт-парка на северо-западе Чикаго произошла стрельба, в результате которой пострадало не менее шести человек.
  • Двое из них находятся в критическом состоянии.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Не менее шести человек пострадали при стрельбе на северо-западе Чикаго, передает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
"По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. <…> Нападавший открыл огонь по толпе, собравшейся на открытом воздухе в одном из районов северо-западной части Чикаго", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в районе Гумбольдт-парка примерно в 2:09 по местному времени. Неизвестный открыл стрельбу по людям и скрылся. По словам звонившего в службу 911, прозвучало около 30 выстрелов.
Пострадавших — двух женщин и четырех мужчин в возрасте от 33 до 46 лет — доставили в больницы.
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