Чернышенко: молодежь, спорт и туризм укрепляют дружбу России и Китая

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко принял участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В своем выпуске Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества в сфере молодежной политики, спорта и туризма, подчеркнув, что именно эти направления формируют прочные человеческие связи между народами и способствуют укреплению стратегического партнерства двух стран.

По словам вице-премьера, Россия и Китай последовательно расширяют молодежные обмены, проводят совместные спортивные мероприятия, развивают туристическое сотрудничество и создают новые возможности для общения граждан. Особое внимание он уделил совместным молодежным форумам, спортивным проектам, развитию безвизового режима и росту взаимного туристического потока.

"Если сложить всё сказанное, становится ясно: молодёжная политика, спорт и туризм – одни из самых живых, устойчивых и перспективных направлений кооперации. Их синергия отлично демонстрирует, что для плодотворного диалога двух стран очень важны человеческие связи. И раз молодые люди из наших стран общаются всё больше, спортсмены честно соревнуются, а туристы открывают культуру друг друга, значит, дружбу России и Китая не сломить и не задуть никаким политическим ветрам", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику. Съёмки видеоподкаста проходили в Москве и Пекине, что позволило создать единое медиапространство для открытого диалога российских и китайских участников проекта.

Ведущими проекта также стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на просветительском портале "Хроники времени", а также в эфире и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".

Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.

ON Медиа (ранее – МТС Медиа) – контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.

Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году. В её состав входят Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (CNR) и Международное радио Китая (CRI).