Опрос показал, как упала поддержка пребывания украинских беженцев в Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поддержка разрешения украинским беженцам продолжить проживание в Чехии упала с 58 % в январе до 53 % в июне.
- 49 % чехов видят в пребывании украинских беженцев угрозу для развития Чехии.
- Две трети опрошенных (65 %) поддерживают скорейшее окончание военных действий на Украине ценой потери ею части территории.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Поддержка пребывания украинских беженцев в Чехии за полгода упала с 58% до 53%, при этом 49% чехов видят в пребывании беженцев даже угрозу для развития Чехии, об этом свидетельствуют результаты опроса агентства STEM, результаты которого опубликованы в понедельник.
"Общественная поддержка разрешения украинским беженцам продолжить проживание в Чехии упала с 58% в январе этого года до 53% в июне. Доля респондентов, считающих украинских беженцев угрозой для развития Чехии, осталась примерно на том же уровне, что и в январе, - 49% в то время как 37% видят в них благо", - сообщил в комментарии к результатам опроса аналитик агентства STEM Иржи Таборский.
Доля людей, интересующихся конфликтом на Украине, в июне осталась на январском уровне - 63%. При этом интерес к информации о конфликте в целом выше среди мужчин, людей с высшим образованием, а также увеличивается с возрастом. Как и в январе, примерно 40% опрошенных высказались за сокращение военной помощи Украине, в то время как 13% считают ее недостаточной.
Две трети опрошенных (65%) поддерживают скорейшее окончание военных действий на Украине ценой потери ею части территории. Оставшиеся 35% считают, что Чехия должна поддержать Украину в вопросе возвращения утраченных территорий, даже если это может затянуть конфликт.
Опрос был проведен агентством STEM в период с 16 по 21 июня, в нем приняли участие 1350 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.