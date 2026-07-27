Опрос показал, как упала поддержка пребывания украинских беженцев в Чехии

Две трети опрошенных (65%) поддерживают скорейшее окончание военных действий на Украине ценой потери ею части территории. Оставшиеся 35% считают, что Чехия должна поддержать Украину в вопросе возвращения утраченных территорий, даже если это может затянуть конфликт.

Опрос был проведен агентством STEM в период с 16 по 21 июня, в нем приняли участие 1350 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.