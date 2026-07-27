Чад объявил о выходе из МУС

Краткий пересказ от РИА ИИ Чад объявил о выходе из Римского статута Международного уголовного суда.

Решение было принято после анализа деятельности МУС, которая была признана неэффективной и предвзятой по отношению к Африке.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чад объявил в понедельник о выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суда (МУС), обвинив его в предвзятом отношении к Африке, заявили в МИД Чада.

"Двадцать седьмого июля 2026 года правительство Республики Чад уведомило генсека ООН, являющейся депозитарием Римского статута, о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе говорится, что данное решение принято по итогам анализа деятельности МУС , которую в Чаде считают неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. Например, там указано, что подавляющее большинство расследований МУС касается именно африканских стран, что свидетельствует о политизированности его деятельности.

При этом МИД Чада призвал к созданию международных механизмов правосудия в рамках Африканского союза.