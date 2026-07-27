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Чад объявил о выходе из МУС - РИА Новости, 27.07.2026
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13:50 27.07.2026 (обновлено: 14:01 27.07.2026)
Чад объявил о выходе из МУС

Чад объявил о выходе из МУС, обвинив его в предвзятом отношении к Африке

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чад объявил о выходе из Римского статута Международного уголовного суда.
  • Решение было принято после анализа деятельности МУС, которая была признана неэффективной и предвзятой по отношению к Африке.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чад объявил в понедельник о выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суда (МУС), обвинив его в предвзятом отношении к Африке, заявили в МИД Чада.
"Двадцать седьмого июля 2026 года правительство Республики Чад уведомило генсека ООН, являющейся депозитарием Римского статута, о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе говорится, что данное решение принято по итогам анализа деятельности МУС, которую в Чаде считают неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. Например, там указано, что подавляющее большинство расследований МУС касается именно африканских стран, что свидетельствует о политизированности его деятельности.
При этом МИД Чада призвал к созданию международных механизмов правосудия в рамках Африканского союза.
Ранее Буркина-Фасо, Мали и Нигер также объявили в совместном коммюнике о своем выходе из Римского статута. Страны заявили, что МУС продемонстрировал неспособность к рассмотрению и расследованию военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и агрессии.
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