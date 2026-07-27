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Путин назвал приоритеты бюджета на ближайшие годы - РИА Новости, 27.07.2026
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14:22 27.07.2026
Путин назвал приоритеты бюджета на ближайшие годы

Путин: бюджет на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность.
  • Приоритетом бюджета наряду с укреплением обороны страны будет решение социальных задач, поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборону и безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
По словам Путина, бюджетная политика России традиционно выстраивается при самом активном и содержательно участии парламентариев.
"Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда", - заявил Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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