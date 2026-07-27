Путин назвал приоритеты бюджета на ближайшие годы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборону и безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин.

"Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда", - заявил Путин.