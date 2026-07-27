Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над подростком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Брянской области получил восемь лет за сексуальное насилие над девушкой-подростком и отправку порнографии.
БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Житель Жуковского района Брянской области приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девушкой-подростком и отправку ей через интернет порнографии, сообщает региональное следственное управление СК России.
Фигурантом уголовного дела стал 24-летний житель Жуковского района Брянской области. Как рассказали в СК, он в своей машине дважды с применением насилия совершил действия сексуального характера по отношению к своей знакомой несовершеннолетней. Кроме того, мужчина отправил ей порно через интернет.
"Суд приговорил виновного к наказанию в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - рассказали в СУСК на платформе "Макс".
Отмечается, что мужчина был признан виновным по трем статьям УК. Одна из них предполагает наказание за "иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшей". Еще одна статья обвинения - совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Также его признали виновным в незаконном распространении порнографии среди несовершеннолетних с использованием интернета.
Приговор пока не вступил в законную силу.