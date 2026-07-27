Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над подростком

БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Житель Жуковского района Брянской области приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девушкой-подростком и отправку ей через интернет порнографии, сообщает региональное следственное управление СК России.

Отмечается, что мужчина был признан виновным по трем статьям УК. Одна из них предполагает наказание за "иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшей". Еще одна статья обвинения - совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Также его признали виновным в незаконном распространении порнографии среди несовершеннолетних с использованием интернета.