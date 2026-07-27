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Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над подростком - РИА Новости, 27.07.2026
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17:19 27.07.2026 (обновлено: 17:37 27.07.2026)
Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над подростком

Житель Брянской области получил 8,5 года за сексуальное насилие над подростком

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Брянской области получил восемь лет за сексуальное насилие над девушкой-подростком и отправку порнографии.
БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Житель Жуковского района Брянской области приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девушкой-подростком и отправку ей через интернет порнографии, сообщает региональное следственное управление СК России.
Фигурантом уголовного дела стал 24-летний житель Жуковского района Брянской области. Как рассказали в СК, он в своей машине дважды с применением насилия совершил действия сексуального характера по отношению к своей знакомой несовершеннолетней. Кроме того, мужчина отправил ей порно через интернет.
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"Суд приговорил виновного к наказанию в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - рассказали в СУСК на платформе "Макс".
Отмечается, что мужчина был признан виновным по трем статьям УК. Одна из них предполагает наказание за "иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшей". Еще одна статья обвинения - совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Также его признали виновным в незаконном распространении порнографии среди несовершеннолетних с использованием интернета.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ПроисшествияЖуковский районБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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