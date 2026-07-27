Жителей Брянской области предупредили о ливнях с градом

БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Брянской области 28 июля, предупредило региональное ГУМЧС РФ.

"Гражданам рекомендуется выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам - выбирать места парковки вдали от деревьев", - добавили в ГУМЧС.