Жителей Брянской области предупредили о ливнях с градом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области 28 июля ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.
- МЧС предупреждает о вероятности перебоев с электроснабжением и повреждения имущества из-за непогоды и рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности.
БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Брянской области 28 июля, предупредило региональное ГУМЧС РФ.
"Ливни, грозы, град, порывы ветра 15-17 м/с ожидаются местами на территории Брянской области днем 28 июля", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
МЧС предупредило, что в такую погоду возрастает вероятность перебоев с электроснабжением, повреждения имущества упавшими конструкциями и деревьями.
"Гражданам рекомендуется выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам - выбирать места парковки вдали от деревьев", - добавили в ГУМЧС.