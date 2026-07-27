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Жителей Брянской области предупредили о ливнях с градом - РИА Новости, 27.07.2026
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15:25 27.07.2026
Жителей Брянской области предупредили о ливнях с градом

МЧС: в Брянской области 28 июля ожидаются грозы и град

© Фото : Svetlana MastikhinaЛивень в Брянске
Ливень в Брянске - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Svetlana Mastikhina
Ливень в Брянске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области 28 июля ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.
  • МЧС предупреждает о вероятности перебоев с электроснабжением и повреждения имущества из-за непогоды и рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности.
БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Брянской области 28 июля, предупредило региональное ГУМЧС РФ.
"Ливни, грозы, град, порывы ветра 15-17 м/с ожидаются местами на территории Брянской области днем 28 июля", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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МЧС предупредило, что в такую погоду возрастает вероятность перебоев с электроснабжением, повреждения имущества упавшими конструкциями и деревьями.
"Гражданам рекомендуется выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам - выбирать места парковки вдали от деревьев", - добавили в ГУМЧС.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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