Британия делает все, чтобы Украина продолжала воевать, считают в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа считает, что Великобритания делает все возможное для того, чтобы заставить Украину продолжить воевать.

По его мнению, ситуация не изменится, пока в Британии "не увидят действительно угрозу для себя".

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Великобритания делает все возможное для того, чтобы заставить Украину продолжить воевать, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.

Ранее газета Guardian написала, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник встретится с Владимиром Зеленским на британской военной базе, где готовят ВСУ. По данным издания, ожидается обсуждение совместных проектов, в частности системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.

"Мы понимаем, что они все делают для того, чтобы заставить Украину продолжить воевать, и будут делать все возможное, пока не увидят действительно угрозу для себя", - сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру"