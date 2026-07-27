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Британия делает все, чтобы Украина продолжала воевать, считают в Госдуме - РИА Новости, 27.07.2026
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16:22 27.07.2026
Британия делает все, чтобы Украина продолжала воевать, считают в Госдуме

Алексей Чепа: Британия делает все возможное, чтобы Украина воевала дольше

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа считает, что Великобритания делает все возможное для того, чтобы заставить Украину продолжить воевать.
  • По его мнению, ситуация не изменится, пока в Британии "не увидят действительно угрозу для себя".
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Великобритания делает все возможное для того, чтобы заставить Украину продолжить воевать, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.
Ранее газета Guardian написала, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник встретится с Владимиром Зеленским на британской военной базе, где готовят ВСУ. По данным издания, ожидается обсуждение совместных проектов, в частности системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.
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"Мы понимаем, что они все делают для того, чтобы заставить Украину продолжить воевать, и будут делать все возможное, пока не увидят действительно угрозу для себя", - сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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