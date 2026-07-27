Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова считает, что стремление Британии нанести максимальный ущерб России и спровоцировать опасную конфронтацию сохранится независимо от того, кто находится у власти в Лондоне.
- Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил Владимира Зеленского в неизменности прокиевской линии Лондона вне зависимости от смены правительства.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Стремление Британии нанести максимальный ущерб России и спровоцировать опасную конфронтацию сохранится независимо от того, кто находится у власти в Лондоне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга в понедельник она отметила, что бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер, получая награду от Владимира Зеленского, заверил того "в неизменности прокиевской линии Лондона вне зависимости от смены правительства Альбиона".
"Кто бы ни стоял у власти в Британии, ее стремление нанести максимальный ущерб России и спровоцировать опасную для Европы конфронтацию, не считаясь ни с какими издержками, в том числе для собственной же страны, видимо, пересмотру не подлежит, исходя из того, что мы услышали", - сказала Захарова.