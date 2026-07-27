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Захарова: Лондон при любых властях не прекратит провоцировать Москву - РИА Новости, 27.07.2026
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15:18 27.07.2026 (обновлено: 15:53 27.07.2026)
Захарова: Лондон при любых властях не прекратит провоцировать Москву

Захарова: Британия при любых властях сохранит линию на конфронтацию против РФ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова считает, что стремление Британии нанести максимальный ущерб России и спровоцировать опасную конфронтацию сохранится независимо от того, кто находится у власти в Лондоне.
  • Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил Владимира Зеленского в неизменности прокиевской линии Лондона вне зависимости от смены правительства.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Стремление Британии нанести максимальный ущерб России и спровоцировать опасную конфронтацию сохранится независимо от того, кто находится у власти в Лондоне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга в понедельник она отметила, что бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер, получая награду от Владимира Зеленского, заверил того "в неизменности прокиевской линии Лондона вне зависимости от смены правительства Альбиона".
"Кто бы ни стоял у власти в Британии, ее стремление нанести максимальный ущерб России и спровоцировать опасную для Европы конфронтацию, не считаясь ни с какими издержками, в том числе для собственной же страны, видимо, пересмотру не подлежит, исходя из того, что мы услышали", - сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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РоссияЛондонМоскваПолитикаМария ЗахароваКир СтармерВладимир Зеленский
 
 
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