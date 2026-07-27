Захарова: Лондон при любых властях не прекратит провоцировать Москву

"Кто бы ни стоял у власти в Британии, ее стремление нанести максимальный ущерб России и спровоцировать опасную для Европы конфронтацию, не считаясь ни с какими издержками, в том числе для собственной же страны, видимо, пересмотру не подлежит, исходя из того, что мы услышали", - сказала Захарова.