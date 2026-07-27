Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Британию - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:58 27.07.2026
Туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Британию

Спрос россиян на поездки в Британию в июле вырос на 10-15%

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле 2026 года.
  • Отмечается, что на это повлияла предсказуемая визовая политика страны.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле, чему способствует визовая политика страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в 2026 году. Среди факторов, поддерживающих спрос, участники рынка называют предсказуемую визовую политику. Великобритания продолжает принимать заявления в России, не сократила число визовых центров и выдает туристические мультивизы минимум на шесть месяцев", - сказали в АТОР, основываясь на данных туроператоров за июль.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Названо количество стран, в которые россияне могут въехать без визы
28 июня, 04:06
По их данным, главным направлением для поездок остается Лондон, помимо этого туристы выбирают Эдинбург, комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки.
Так, в туроператоре PAC Group количество бронирований в Великобританию в июле 2026 года увеличилось на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в "Русском Экспрессе" рост составил 45%.
В ассоциации подчеркнули, что между Россией и Великобританией отсутствуют прямые рейсы, однако туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы. Отмечается, что одним из наиболее удобных остается маршрут из Москвы в Лондон через Стамбул. "Билеты в обе стороны стоят от 60 тысяч рублей", - добавили в АТОР.
При этом наиболее бюджетным вариантом является перелет через Ереван рейсами FlyOne и Wizz Air, где цена начинается от 42 тысяч рублей в обе стороны.
Модели на Seoul Fashion Week - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Южную Корею — за красотой и здоровьем: выгодно ли туда ехать россиянам
Вчера, 08:00
 
ТуризмВеликобританияРоссияЛондонАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала