Туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Британию

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле 2026 года.

Отмечается, что на это повлияла предсказуемая визовая политика страны.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле, чему способствует визовая политика страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в 2026 году. Среди факторов, поддерживающих спрос, участники рынка называют предсказуемую визовую политику. Великобритания продолжает принимать заявления в России , не сократила число визовых центров и выдает туристические мультивизы минимум на шесть месяцев", - сказали в АТОР, основываясь на данных туроператоров за июль.

По их данным, главным направлением для поездок остается Лондон, помимо этого туристы выбирают Эдинбург, комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки.

Так, в туроператоре PAC Group количество бронирований в Великобританию в июле 2026 года увеличилось на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в "Русском Экспрессе" рост составил 45%.

В ассоциации подчеркнули, что между Россией и Великобританией отсутствуют прямые рейсы, однако туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы. Отмечается, что одним из наиболее удобных остается маршрут из Москвы в Лондон через Стамбул. "Билеты в обе стороны стоят от 60 тысяч рублей", - добавили в АТОР.