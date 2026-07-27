Силы саудовской ПВО перехватили несколько БПЛА из Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили несколько беспилотников.
- Беспилотники были запущены из Ирака и пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции и Эр-Рияде.
ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в понедельник перехватили несколько беспилотников, запущенных из Ирака для атак по нефтяным объектам в Эр-Рияде и на востоке, сообщило министерство обороны королевства.
"За последние несколько часов средства ПВО перехватили и уничтожили ряд запущенных из Ирака беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции и Эр-Рияде", - приводит ведомство слова официального представителя Турки аль-Малики в социальной сети Х.
Он добавил, что эти атаки "были совершены с территории Ирака поддерживаемыми Ираном группировками".