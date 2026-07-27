Силы саудовской ПВО перехватили несколько БПЛА из Ирака

ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в понедельник перехватили несколько беспилотников, запущенных из Ирака для атак по нефтяным объектам в Эр-Рияде и на востоке, сообщило министерство обороны королевства.