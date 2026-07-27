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Силы саудовской ПВО перехватили несколько БПЛА из Ирака - РИА Новости, 27.07.2026
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15:30 27.07.2026 (обновлено: 15:41 27.07.2026)
Силы саудовской ПВО перехватили несколько БПЛА из Ирака

Саудовские ПВО перехватили несколько БПЛА из Ирака при атаке на нефтяные объекты

© AP Photo / Hassan AmmarСолдаты вооруженных сил Саудовской Аравии
Солдаты вооруженных сил Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Солдаты вооруженных сил Саудовской Аравии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили несколько беспилотников.
  • Беспилотники были запущены из Ирака и пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции и Эр-Рияде.
ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в понедельник перехватили несколько беспилотников, запущенных из Ирака для атак по нефтяным объектам в Эр-Рияде и на востоке, сообщило министерство обороны королевства.
"За последние несколько часов средства ПВО перехватили и уничтожили ряд запущенных из Ирака беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции и Эр-Рияде", - приводит ведомство слова официального представителя Турки аль-Малики в социальной сети Х.
Он добавил, что эти атаки "были совершены с территории Ирака поддерживаемыми Ираном группировками".
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