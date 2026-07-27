В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
- Ранее в регионе была объявлена угроза удара беспилотников, в результате был сбит один БПЛА.
ТУЛА, 27 июл – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Ранее угрозу удара беспилотников объявляли в регионе в 5.11 мск, она действовала шесть часов. По данным губернатора, был сбит один БПЛА.