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ВС России поразили пункты управления БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2026
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ВС России поразили пункты управления БПЛА в Харьковской области

ВКС РФ авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты управления БПЛА в Харьковской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты ВКС России
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты ВКС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВКС России поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты управления украинскими БПЛА в Липцах и Александровке Харьковской области.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВКС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты управления украинскими БПЛА в Липцах и Александровке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенных пунктах Липцы и Александровка в Харьковской области были зафиксированы места взлета БПЛА противника и обнаружены пункты управления ими. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.
Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, отметили в Минобороны.
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