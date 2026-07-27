ВС России поразили пункты управления БПЛА в Харьковской области

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВКС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты управления украинскими БПЛА в Липцах и Александровке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, отметили в Минобороны.