ВС России поразили пункты управления БПЛА в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты управления украинскими БПЛА в Липцах и Александровке Харьковской области.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВКС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты управления украинскими БПЛА в Липцах и Александровке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенных пунктах Липцы и Александровка в Харьковской области были зафиксированы места взлета БПЛА противника и обнаружены пункты управления ими. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.
Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, отметили в Минобороны.