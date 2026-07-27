Операторы дронов ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с личным составом ВСУ на славянском направлении.
- На алексеево-дружковском направлении была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ.
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Отмечается, что расчет беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады в ходе выполнения задач по огневой поддержке наступающих подразделений обнаружил пункт управления и запуска украинских беспилотников.
"В ходе боевой работы обнаружил пункт управления и запуска беспилотников с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении.
Кроме того, на алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ.