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Операторы дронов ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
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12:03 27.07.2026
Операторы дронов ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Операторы дронов "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА
Военнослужащий расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с личным составом ВСУ на славянском направлении.
  • На алексеево-дружковском направлении была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ.
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Отмечается, что расчет беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады в ходе выполнения задач по огневой поддержке наступающих подразделений обнаружил пункт управления и запуска украинских беспилотников.
"В ходе боевой работы обнаружил пункт управления и запуска беспилотников с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении.
Кроме того, на алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ.
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