Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с личным составом ВСУ на славянском направлении.

На алексеево-дружковском направлении была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ.

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Отмечается, что расчет беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады в ходе выполнения задач по огневой поддержке наступающих подразделений обнаружил пункт управления и запуска украинских беспилотников.

"В ходе боевой работы обнаружил пункт управления и запуска беспилотников с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении.