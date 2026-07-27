Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
- За время действия угрозы удара беспилотников в области был уничтожен один вражеский БПЛА.
ТУЛА, 27 июл – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Угроза удара беспилотников в области действовала шесть часов, за это время был уничтожен один вражеский БПЛА.
"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".