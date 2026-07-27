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Ярославская область подверглась массовой атаке БПЛА - РИА Новости, 27.07.2026
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09:46 27.07.2026 (обновлено: 09:49 27.07.2026)
Ярославская область подверглась массовой атаке БПЛА

Евраев: Ярославская область подверглась массовой атаке БПЛА, сбито 40 дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославская область утром подверглась массовой атаке 40 вражеских БПЛА.
  • Один человек получил осколочные ранения, компенсация будет предоставлена всем пострадавшим.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ярославская область утром подверглась массовой атаке вражеских БПЛА, сбиты 40 дронов, ранен один человек, сообщает губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 40 беспилотников. Осколочные ранения получил мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В нескольких домах выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей региона. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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