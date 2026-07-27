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Зоолог рассказала, почему бобры с Украины бегут в Польшу - РИА Новости, 27.07.2026
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04:59 27.07.2026 (обновлено: 05:21 27.07.2026)
Зоолог рассказала, почему бобры с Украины бегут в Польшу

Зоолог Нарбут: бобры бегут в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Горшков Д.Ю.Бобр
Бобр - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Горшков Д.Ю.
Бобр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бобры активно мигрируют с Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту.
  • Популяция бобров в Польше — одна из крупнейших в Европе и оценивается примерно в 150 тысяч особей.
ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Бобры в приграничных районах активно мигрируют с Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту, сообщила РИА Новости польский зоолог Вероника Нарбут.
"В приграничных районах Польши и Украины имеются большие популяции бобров. Но если говорить о масштабах ущерба, то в Польше проблем с бобрами значительно больше, чем на Украине. Это связано с тем, что власти двух стран придерживаются разных принципов и правил в отношении охраны и регулировании численности этих животных", — сказала она.
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Специалист пояснила, что в Польше бобр находится под строгой защитой, и лишь в самых исключительных случаях власти могут разрешать регулирование численности при серьезном ущербе.
«

"На Украине же бобр не находится под такой строгой государственной охраной и юридически относится к охотничьим видам, хотя его добыча и регулируется действующим законодательством, а международные обязательства требуют сохранять устойчивую популяцию", — добавила зоолог.

Еще одной причиной миграции она назвала более развитое сельское хозяйство в западнославянской стране. Собеседница агентства также уточнила, какие места выбирают эти животные.
"Это в основном происходит в бассейне реки Западный Буг, в бассейне реки Сана, на других малых приграничных реках и водно-болотных угодий", — поделилась Нарбут.
Она подчеркнула, что популяция бобров в Польше — одна из крупнейших в Европе и оценивается примерно в 150 тысяч особей.
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