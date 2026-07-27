Зоолог рассказала, почему бобры с Украины бегут в Польшу

Краткий пересказ от РИА ИИ Бобры активно мигрируют с Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту.

Популяция бобров в Польше — одна из крупнейших в Европе и оценивается примерно в 150 тысяч особей.

ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Бобры в приграничных районах активно мигрируют с Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту, сообщила РИА Новости польский зоолог Вероника Нарбут.

ущерба , то в Польше проблем с бобрами значительно больше, чем на Украине. Это связано с тем, что власти двух стран придерживаются разных принципов и правил в отношении охраны и регулировании численности этих животных", — сказала она. "В приграничных районах Польши и Украины имеются большие популяции бобров. Но если говорить о масштабах, то в Польше проблем с бобрами значительно больше, чем на Украине. Это связано с тем, что власти двух стран придерживаются разных принципов и правил в отношении охраны и регулировании численности этих животных", — сказала она.

Специалист пояснила, что в Польше бобр находится под строгой защитой, и лишь в самых исключительных случаях власти могут разрешать регулирование численности при серьезном ущербе.

« "На Украине же бобр не находится под такой строгой государственной охраной и юридически относится к охотничьим видам, хотя его добыча и регулируется действующим законодательством, а международные обязательства требуют сохранять устойчивую популяцию", — добавила зоолог.

Еще одной причиной миграции она назвала более развитое сельское хозяйство в западнославянской стране. Собеседница агентства также уточнила, какие места выбирают эти животные.

"Это в основном происходит в бассейне реки Западный Буг, в бассейне реки Сана, на других малых приграничных реках и водно-болотных угодий", — поделилась Нарбут.