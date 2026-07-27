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В Херсонской области за ночь сбили 27 беспилотников - РИА Новости, 27.07.2026
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09:28 27.07.2026
В Херсонской области за ночь сбили 27 беспилотников

Сальдо: в Херсонской области за ночь сбили 27 беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области отражена воздушная атака ВСУ.
  • За ночь сбито 27 беспилотников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Отражена воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, за ночь сбито 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Минувшей ночь в небе над Херсонской областью сбито 27 вражеских беспилотников. Очередная атака ВСУ отражена силами ПВО и мобильных огневых групп", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за службу и слаженную работу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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