В Херсонской области за ночь сбили 27 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области отражена воздушная атака ВСУ.
- За ночь сбито 27 беспилотников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Отражена воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, за ночь сбито 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"Минувшей ночь в небе над Херсонской областью сбито 27 вражеских беспилотников. Очередная атака ВСУ отражена силами ПВО и мобильных огневых групп", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за службу и слаженную работу.