Отпущенный после теракта в Берлине иранец оказался нелегалом, пишут СМИ

Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

© REUTERS / Christian Mang Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин Ирана, задержанный по подозрению в причастности к теракту в Берлине, подлежит высылке из Германии в качестве нелегала, сообщает газета Bild.

Иранца отпустили из-под стражи, хотя он уже с августа 2024 года подлежал принудительному выезду из страны.

БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Гражданин Ирана, которого немецкая полиция временно задерживала по подозрению в причастности к теракту в Берлине, подлежит высылке из Германии в качестве нелегала, сообщает газета Гражданин Ирана, которого немецкая полиция временно задерживала по подозрению в причастности к теракту в Берлине, подлежит высылке из Германии в качестве нелегала, сообщает газета Bild

Журнал Spiegel сообщил в понедельник, что полиция отпустила из-под стражи иранца, который, как предполагалось, мог находиться в автомобиле, наехавшем на толпу в центре немецкой столицы.

"Этот мужчина уже с августа 2024 года подлежал принудительному выезду из страны. Он прибыл в Германию в 2011 году в подростковом возрасте вместе со своей матерью и получил статус беженца. Позднее этот статус был аннулирован", - говорится в публикации.

Отмечается, что за время пребывания в Германии 28-летний иранец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, групповые кражи, нападения на сотрудников полиции и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как пишет Bild , после освобождения иранца из-под стражи в полиции обсуждали возможность установления за ним наблюдения, однако правоохранители не комментируют эту ситуацию.

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.

Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ. Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. По информации телеканала RBB, Баллут пытался ранее вступить в террористическую организацию ИГ*.