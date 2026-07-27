Рейтинг@Mail.ru
Отпущенный после теракта в Берлине иранец оказался нелегалом, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 27.07.2026 (обновлено: 18:54 27.07.2026)
Отпущенный после теракта в Берлине иранец оказался нелегалом, пишут СМИ

Bild: задержанный в Берлине после теракта иранец подлежит высылке из страны

© REUTERS / Christian MangСотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Christian Mang
Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Ирана, задержанный по подозрению в причастности к теракту в Берлине, подлежит высылке из Германии в качестве нелегала, сообщает газета Bild.
  • Иранца отпустили из-под стражи, хотя он уже с августа 2024 года подлежал принудительному выезду из страны.
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Гражданин Ирана, которого немецкая полиция временно задерживала по подозрению в причастности к теракту в Берлине, подлежит высылке из Германии в качестве нелегала, сообщает газета Bild.
Журнал Spiegel сообщил в понедельник, что полиция отпустила из-под стражи иранца, который, как предполагалось, мог находиться в автомобиле, наехавшем на толпу в центре немецкой столицы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Мерц призвал к ограничениям на фоне теракта в Берлине
Вчера, 15:19
"Этот мужчина уже с августа 2024 года подлежал принудительному выезду из страны. Он прибыл в Германию в 2011 году в подростковом возрасте вместе со своей матерью и получил статус беженца. Позднее этот статус был аннулирован", - говорится в публикации.
Отмечается, что за время пребывания в Германии 28-летний иранец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, групповые кражи, нападения на сотрудников полиции и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Как пишет Bild, после освобождения иранца из-под стражи в полиции обсуждали возможность установления за ним наблюдения, однако правоохранители не комментируют эту ситуацию.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.
Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ. Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. По информации телеканала RBB, Баллут пытался ранее вступить в террористическую организацию ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом
26 июля, 21:18
 
В миреГерманияБерлин (город)ИранBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала