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Боевики "Азова"* участвовали в боях за Белицкое в ДНР - РИА Новости, 27.07.2026
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21:06 27.07.2026
Боевики "Азова"* участвовали в боях за Белицкое в ДНР

РИА Новости: боевики "Азова" участвовали в боях за Белицкое в ДНР

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 14-й, 15-й и 20-й бригад оперативного корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"* принимали участие в боях за Белицкое в ДНР.
  • Российские подразделения изолировали район боевых действий вокруг Белицкого, что привело к трудностям в обеспечении украинских сил продовольствием, водой, боеприпасами и эвакуацией раненых.
  • Во время боев за Белицкое российские подразделения ежедневно массово применяли FPV-дроны, в среднем около полутора тысяч применений в сутки.
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Подразделения 14-й, 15-й и 20-й бригад оперативного корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"* принимали участие в боях за Белицкое в ДНР, рассказал РИА Новости начальник разведки бригады 51-й общевойсковой армии группировки "Центр" с позывным Апостол.
По его словам, российским подразделениям противостоял подготовленный и мотивированный противник, который проходит более длительную подготовку по сравнению с линейными частями ВСУ, лучше обеспечен вооружением и экипировкой, а также имеет отдельную систему снабжения.
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"Противостоял нам очень мотивированный противник — это подразделения оперативного корпуса Национальной гвардии "Азов"*, 14-я, 15-я, 20-я бригады Национальной гвардии. Характеризуются тем, что средний возраст в этих бригадах — до 35 лет. Очень сильный противник", — заявил Апостол.
После того как российские подразделения изолировали район боевых действий вокруг Белицкого, украинские силы столкнулись с трудностями в обеспечении продовольствием, водой, боеприпасами и эвакуацией раненых, отметил собеседник. Несмотря на это, противник продолжал оказывать сопротивление, а после освобождения населенного пункта российские военнослужащие приступили к полной зачистке территории, проверяя подвалы, укрытия и другие возможные места нахождения оставшихся украинских военных.
Начальник сил беспилотных систем бригады Алексей Андреев добавил, что во время боев за Белицкое российские подразделения ежедневно массово применяли FPV-дроны. "В сутки в среднем было применение около полутора тысяч FPV-дронов. И плюс еще уничтожение логистики — около 500 применений", — сказал он РИА Новости.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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