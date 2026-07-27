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Боец "Центра" рассказал, как российские штурмовики заходили в Белицкое - РИА Новости, 27.07.2026
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Боец "Центра" рассказал, как российские штурмовики заходили в Белицкое

Боец Шкляев сообщил, что ВС РФ заходили в Белицкое в ДНР малыми группами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие заходили в Белицкое в ДНР малыми группами, используя лесополосы и непогоду, чтобы избежать обнаружения украинскими беспилотниками.
  • Основную угрозу при продвижении к населенному пункту представляли FPV-дроны, беспилотники со сбросами и тяжелые коптеры типа «Баба-яга».
  • При отходе из Белицкого украинские подразделения не успели уничтожить часть оборудования пункта управления беспилотниками.
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие заходили в Белицкое в ДНР малыми группами, используя лесополосы, непогоду и скрытное передвижение, чтобы избежать обнаружения украинскими беспилотниками, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Кирилл Шкляев.
Собеседник агентства сообщил, что основную угрозу при продвижении к населенному пункту представляли FPV-дроны, беспилотники со сбросами и тяжелые коптеры типа "Баба-яга". По его словам, российские подразделения заводили личный состав на позиции по одному или небольшими группами, преимущественно в дождь, туман и другую непогоду, используя лесополосы и избегая открытых участков местности.
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"Мы старались заводить по одному, максимум по двое. По двое старались заводить в непогоду — когда птицы не летают. А так действуем по одному, чтобы было безопасно для остальных солдат. Двигаемся по лесополосам. Бывают промежутки с открытой местностью, но мы стараемся избегать больших открытых участков — максимум метров 50–100. Потом заходим в Белицкое и там накапливаемся", — рассказал Шкляев.
По словам военнослужащего, украинские подразделения размещались в скрытых укрытиях и подвальных помещениях, которые было сложно обнаружить даже с воздуха. Он отметил, что российские бойцы постоянно меняли маршруты выдвижения, передвигались небольшими группами и использовали маскировку, чтобы оставаться незаметными для беспилотников.
Старший разведчик 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Дед, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что при отходе из Белицкого украинские подразделения не успели уничтожить часть оборудования пункта управления беспилотниками.
"Мы встречали пункт управления БПЛА. Там планшеты были, они их уничтожили, чтобы никакой информации нельзя было получить. Батарейки, дроны "камикадзе", разведывательные дроны, целиковая "Баба-Яга" стояла, антенны, провода. Они стараются все уничтожать. Видимо, по времени не успели, потому что мы резко накатились, они даже не поняли, куда делись. Обычно они поджигают подвал, и все сгорает", — рассказал Дед.
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