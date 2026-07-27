Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие заходили в Белицкое в ДНР малыми группами, используя лесополосы и непогоду, чтобы избежать обнаружения украинскими беспилотниками.

Основную угрозу при продвижении к населенному пункту представляли FPV-дроны, беспилотники со сбросами и тяжелые коптеры типа «Баба-яга».

При отходе из Белицкого украинские подразделения не успели уничтожить часть оборудования пункта управления беспилотниками.

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие заходили в Белицкое в ДНР малыми группами, используя лесополосы, непогоду и скрытное передвижение, чтобы избежать обнаружения украинскими беспилотниками, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Кирилл Шкляев.

Собеседник агентства сообщил, что основную угрозу при продвижении к населенному пункту представляли FPV-дроны, беспилотники со сбросами и тяжелые коптеры типа "Баба-яга". По его словам, российские подразделения заводили личный состав на позиции по одному или небольшими группами, преимущественно в дождь, туман и другую непогоду, используя лесополосы и избегая открытых участков местности.

"Мы старались заводить по одному, максимум по двое. По двое старались заводить в непогоду — когда птицы не летают. А так действуем по одному, чтобы было безопасно для остальных солдат. Двигаемся по лесополосам. Бывают промежутки с открытой местностью, но мы стараемся избегать больших открытых участков — максимум метров 50–100. Потом заходим в Белицкое и там накапливаемся", — рассказал Шкляев.

По словам военнослужащего, украинские подразделения размещались в скрытых укрытиях и подвальных помещениях, которые было сложно обнаружить даже с воздуха. Он отметил, что российские бойцы постоянно меняли маршруты выдвижения, передвигались небольшими группами и использовали маскировку, чтобы оставаться незаметными для беспилотников.

Старший разведчик 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Дед, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что при отходе из Белицкого украинские подразделения не успели уничтожить часть оборудования пункта управления беспилотниками.