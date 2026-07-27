В Белгороде мужчина пострадал из-за детонации БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде мужчина получил акубаротравму из-за детонации беспилотника о землю.
- В Белгородском и Грайворонском округах зафиксированы повреждения административных зданий и грузовых автомобилей в результате атак дронов.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Мужчина в Белгороде получил акубаротравму из-за детонации беспилотника ВСУ о землю, сообщили в оперативном штабе региона.
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"В Белгороде вследствие детонации беспилотника о землю мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказана помощь в городской больнице №2 города Белгорода, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что в Белгородском округе в селе Никольское FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в поселке Майский при детонации беспилотника разбиты кабины двух грузовых машин.
"В Грайворонском округе в селе Косилово в результате атак дронов разбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа административного здания предприятия", - уточнили в штабе.