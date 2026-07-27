В больницах в Белгородской области находятся 111 пострадавших от атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 110 мирных жителей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область, находятся в больницах.

Двенадцать из них находятся в реанимации.

БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Более 110 мирных жителей, пострадавших за последние дни в результате украинских атак по Белгородской области, находятся в больницах, из них 12 - в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве.

"Всего в различных медицинских организациях региона продолжают лечение 111 пострадавших от ударов ВСУ , из которых 12 находятся в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается, при необходимости также проводятся консультации со специалистами федеральных медучреждений", - говорится на странице минздрава в соцсети " ВКонтакте ".

Отмечается, что сейчас нет показаний для перевода пострадавших в федеральный медицинский центр. По данным минздрава, в числе пострадавших двое детей, один из которых находится в реанимации детской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.