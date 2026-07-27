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В больницах в Белгородской области находятся 111 пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
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В больницах в Белгородской области находятся 111 пострадавших от атак ВСУ

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 110 мирных жителей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область, находятся в больницах.
  • Двенадцать из них находятся в реанимации.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Более 110 мирных жителей, пострадавших за последние дни в результате украинских атак по Белгородской области, находятся в больницах, из них 12 - в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве.
"Всего в различных медицинских организациях региона продолжают лечение 111 пострадавших от ударов ВСУ, из которых 12 находятся в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается, при необходимости также проводятся консультации со специалистами федеральных медучреждений", - говорится на странице минздрава в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что сейчас нет показаний для перевода пострадавших в федеральный медицинский центр. По данным минздрава, в числе пострадавших двое детей, один из которых находится в реанимации детской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.
"Для корректировки тактики его лечения сегодня будет проведена телеконсультация со специалистами из федерального медицинского центра. В случае необходимости ребенок будет переведен в один из федеральных медицинских центров", - подчеркнули в сообщении.
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