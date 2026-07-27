Два человека ранены в Белгороде и Белгородском округе при ударах дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Боец самообороны и водитель грузовика ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

Там добавили, что в Белгородском округе в районе села Стрелецкое беспилотник ударил по грузовому автомобилю. Водитель, получивший акубаротравму, госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.