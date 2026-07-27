Два человека ранены в Белгороде и Белгородском округе при ударах дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде боец самообороны получил множественные осколочные ранения и акубаротравму в результате атаки беспилотника на коммерческий объект.
- В Белгородском округе в районе села Стрелецкое беспилотник ударил по грузовому автомобилю, водитель с акубаротравмой госпитализирован.
- Атаки БПЛА ВСУ также зафиксированы в селах Никольское, Устинка, Отрадное, Белянка и в поселке Ракитное.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Боец самообороны и водитель грузовика ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"За медицинской помощью обратился боец самообороны, который пострадал от атак беспилотников на коммерческий объект в Белгороде. В городской больнице №2 города Белгорода у мужчины диагностировали множественные слепые осколочные ранения ноги, руки и акубаротравму, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Там добавили, что в Белгородском округе в районе села Стрелецкое беспилотник ударил по грузовому автомобилю. Водитель, получивший акубаротравму, госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, по данным оперштаба, атакам БПЛА ВСУ подверглись села Никольское, Устинка и Отрадное, село Белянка Шебекинского округа и поселок Ракитное.
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