Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены в Белгороде и Белгородском округе при ударах дронов ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 27.07.2026 (обновлено: 15:12 27.07.2026)
Два человека ранены в Белгороде и Белгородском округе при ударах дронов ВСУ

Два человека получили ранения из-за ударов дронов ВСУ по Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде боец самообороны получил множественные осколочные ранения и акубаротравму в результате атаки беспилотника на коммерческий объект.
  • В Белгородском округе в районе села Стрелецкое беспилотник ударил по грузовому автомобилю, водитель с акубаротравмой госпитализирован.
  • Атаки БПЛА ВСУ также зафиксированы в селах Никольское, Устинка, Отрадное, Белянка и в поселке Ракитное.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Боец самообороны и водитель грузовика ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"За медицинской помощью обратился боец самообороны, который пострадал от атак беспилотников на коммерческий объект в Белгороде. В городской больнице №2 города Белгорода у мужчины диагностировали множественные слепые осколочные ранения ноги, руки и акубаротравму, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Там добавили, что в Белгородском округе в районе села Стрелецкое беспилотник ударил по грузовому автомобилю. Водитель, получивший акубаротравму, госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, по данным оперштаба, атакам БПЛА ВСУ подверглись села Никольское, Устинка и Отрадное, село Белянка Шебекинского округа и поселок Ракитное.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала