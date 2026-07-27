Беспилотники ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека получили ранение при атаке дронов ВСУ на коммерческий объект в Белгороде.
- Один из них находится в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Три человека ранены в Белгороде после атаки дронов ВСУ на коммерческий объект, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона.
"ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду. Пострадали три человека. Два беспилотника атаковали коммерческий объект. Один мужчина получил осколочное ранение шеи. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что еще одного мужчину с осколочным ранением головы и женщину с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.
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