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Беспилотники ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгороде - РИА Новости, 27.07.2026
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10:43 27.07.2026 (обновлено: 10:45 27.07.2026)
Беспилотники ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгороде

Три человека получили ранения при атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгороде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека получили ранение при атаке дронов ВСУ на коммерческий объект в Белгороде.
  • Один из них находится в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Три человека ранены в Белгороде после атаки дронов ВСУ на коммерческий объект, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона.
"ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду. Пострадали три человека. Два беспилотника атаковали коммерческий объект. Один мужчина получил осколочное ранение шеи. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что еще одного мужчину с осколочным ранением головы и женщину с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.
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