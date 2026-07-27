Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек.
- Среди пострадавших двое детей в возрасте 2 и 11 лет, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.
- Повреждены 11 многоквартирных домов, 4 частных дома, один из которых частично разрушен, коммерческий объект и 31 автомобиль.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб региона.
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"Белгород атакован 12 беспилотниками, 5 из которых сбиты. По уточненным данным, ночью пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Пять из них госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что повреждены 11 многоквартирных домов, 4 частных дома, один из которых частично разрушен, коммерческий объект и 31 автомобиль, более 15 из которых с возгоранием. Также огнем уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия.