Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13

БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб региона.

В сообщении добавили, что повреждены 11 многоквартирных домов, 4 частных дома, один из которых частично разрушен, коммерческий объект и 31 автомобиль, более 15 из которых с возгоранием. Также огнем уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия.