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Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 - РИА Новости, 27.07.2026
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08:50 27.07.2026 (обновлено: 08:55 27.07.2026)

Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек.
  • Среди пострадавших двое детей в возрасте 2 и 11 лет, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.
  • Повреждены 11 многоквартирных домов, 4 частных дома, один из которых частично разрушен, коммерческий объект и 31 автомобиль.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб региона.
В ночь на понедельник оперштаб информировал, что из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, в их числе двое детей. Произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей
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"Белгород атакован 12 беспилотниками, 5 из которых сбиты. По уточненным данным, ночью пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Пять из них госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что повреждены 11 многоквартирных домов, 4 частных дома, один из которых частично разрушен, коммерческий объект и 31 автомобиль, более 15 из которых с возгоранием. Также огнем уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия.
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