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В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ вспыхнули пожары в нескольких квартирах - РИА Новости, 27.07.2026
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01:57 27.07.2026 (обновлено: 01:59 27.07.2026)
В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ вспыхнули пожары в нескольких квартирах

В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ вспыхнули пожары в многоквартирном доме

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСотрудники экстренных служб в Белгороде
Сотрудники экстренных служб в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Сотрудники экстренных служб в Белгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома.
  • Также загорелись более 15 припаркованных автомобилей, очаги возгорания ликвидировали пожарные расчеты.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. После атаки БПЛА ВСУ в Белгороде произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома, сообщил региональный оперштаб.
"В городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей - пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
"Частично разрушен частный дом и повреждены несколько МКД", - сообщает оперштаб.
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