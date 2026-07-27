В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ вспыхнули пожары в нескольких квартирах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома.
- Также загорелись более 15 припаркованных автомобилей, очаги возгорания ликвидировали пожарные расчеты.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. После атаки БПЛА ВСУ в Белгороде произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома, сообщил региональный оперштаб.
"В городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей - пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
"Частично разрушен частный дом и повреждены несколько МКД", - сообщает оперштаб.
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