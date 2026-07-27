Белгород подвергся массированной атаке ВСУ, пострадали 12 человек

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При массированной атаке ВСУ на Белгород получили ранения 12 человек, включая двоих несовершеннолетних, сообщил региональный оперштаб.

Уточняется, что налет дронов привел к разрушению частного дома и повреждению нескольких многоэтажек. Также произошло возгорание в нескольких квартирах и более чем в 15 припаркованных автомобилях.